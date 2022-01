Qualifications Coupe du monde 2022, Brésil : Tite appelle Vinicius Jr et fait confiance à la Ligue 1

En raison du covid, la CONMEBOL a imposé deux nouvelles dates dans son calendrier international. Les formations du continent sud-américain vont donc jouer à la fin janvier et au début du mois de février pour terminer à temps leurs éliminatoires à la Coupe du Monde 2022. Présent en conférence de presse, Tite vient d'annoncer sa liste de joueurs convoqués pour affronter l'Équateur (27 janvier) et le Paraguay (2 février).

Ils sont 26 à être appelés par le sélectionneur pour ces deux rendez-vous qui ne relèvent pas d'une importance capitale. La Seleçao est d'ores et déjà qualifiée pour le Qatar depuis un moment et jouera l'esprit léger ces rencontres. Il s'agira tout de même de ne pas fausser la compétition car l'Équateur (3e, 23 points) est en ballottage favorable pour une qualification, alors que le Paraguay est en difficulté (9e, 13 points), mais toujours dans la course.

La part belle à la Ligue 1

Dans cette liste, pas moins de quatre joueurs de notre championnat sont convoqués. Si Neymar, blessé à la cheville depuis le 28 novembre contre Saint-Étienne, a été laissé tranquille lui qui vient tout juste de lâcher ses béquilles pour recommencer à marcher, Tite convoque Marquinhos mais aussi les Lyonnais Lucas Paqueta et Bruno Guimaraes, et le Marseillais Gerson. Pour Guimaraes, c'est un retour, lui qui n'était pas de la dernière liste.

Tite a sans doute voulu se donner plus de marge de manœuvre car Lucas Paqueta et Fabinho seront suspendus pour le match face à l'Équateur. Enfin, Philippe Coutinho, dont le principal objectif est de disputer le mondial est bien présent, lui qui vient d'être prêté à Aston Villa. Vinicius Jr est lui aussi de la partie. S'il avait dans un premier temps été écarté par le sélectionneur en novembre, le jeune Madrilène avait été rappelé face au forfait de Firmino, qui est cette fois-ci absent.

La liste complète de Tite :

Gardiens :

Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeiras)

Défenseurs :

Dani Alves (FC Barcelone), Emerson (Tottenham), Alex Sandro (Juventus), Alex Telles (Manchester United), Militao (Real Madrid), Gabriel (Arsenal), Marquinhos (PSG), Thiago Silva (Chelsea)

Milieux de terrain :

Casemiro (Real Madrid), Fabinho (Liverpool), Bruno Guimaraes (OL), Gerson (OM), Fred (Manchester United), Coutinho (Aston Villa), Paqueta (OL)

Attaquants :

Raphinha (Leeds), Antony (Ajax), Rodrygo (Real Madrid), Everton Ribeiro (Flamengo), Gabriel Jesus (Manchester City), Vinicius Jr (Real Madrid), Cunha (Atlético de Madrid), Gabigol (Flamengo)