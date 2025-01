Stuttgart - PSG : les compositions probables

C’est enfin la dernière journée de ce long premier tour de Ligue des Champions, qui aura tenu toutes ses promesses. Et nous ne sommes peut-être même pas encore au bout de toutes nos surprises. Après avoir eu la bonne idée de s’imposer contre Manchester City la semaine dernière au Parc des Princes, le PSG se déplace cette fois du côté de Stuttgart (21h). Les deux clubs se situent dans la même partie du classement (24es pour les Allemands, 22es pour les Parisiens) et peuvent même valider tous les deux leur ticket pour les 16es de finale en cas de match nul 1-1. Les deux entraîneurs ont d’ores et déjà annoncé qu’ils ne joueraient pas à ce jeu-là.

D’ailleurs, pour brouiller les pistes, Sebastian Hoeness a plusieurs cartes en main avec une composition avec un ou deux attaquants. Mais on se dirige a priori vers un 4-4-2. Nübel, l’ancien de Monaco, sera titulaire dans le but. Mais Bredlow pourrait lui être préféré selon certains médias. Vagnoman et Mittelstädt sont attendus aux postes de latéral droit et gauche. En charnière, il y aura du changement puisque le Français Anthony Rouault est suspendu. Il devrait être suppléé par Ameen Al-Dakhil, qui serait donc associé à Chabot. Au milieu de terrain, le capitaine Karazor débuterait avec Stiller, laissant les ailes à la création : l’indispensable Enzo Millot côté droit et Leweling à gauche. Enfin devant, Undav ferait équipe avec Demirovic.

Hakimi et Marquinhos de retour dans le groupe

Pour répondre à ce 4-4-2, Luis Enrique ne dérogerait pas à son 4-3-3 fétiche. Le coach espagnol dispose de toutes ses forces vives (ou presque) puisque Hakimi et Marquinhos, laissés au repos ce week-end, sont de retour dans le groupe. Ils sont attendus dans le onze de départ, devant Donnarumma. Pour accompagner le capitaine brésilien dans l’axe, Pacho sera présent et c’est Lucas Hernandez qui démarrera selon toutes vraisemblances sur le côté gauche de la défense. Nuno Mendes est, en effet, suspendu pour cette rencontre après avoir écopé d’un carton jaune la semaine dernière contre les Cityzens.

Un cran plus haut, il ne serait pas surprenant de voir Luis Enrique réaliser un changement inattendu, comme il aime tant le faire. Ils sont en plus de cela 4 à postuler pour trois places. Zaïre-Emery est le favori pour démarrer mais Fabian Ruiz n’est pas loin dans la hiérarchie alors que les deux autres places semblent réservées aux Portugais Vitinha, en pointe basse, et à João Neves, auteur d’un match XXL il y a 7 jours. Devant, en pointe, on devrait avoir le retour d’Ousmane Dembélé dans le onze, après avoir été remplaçant contre City. L’ancien Rennais devrait accompagner Barcola à gauche et Doué, à droite.