Les votes lunaires de certains pays pour le Ballon d’Or 2024

Les votes de certains journalistes au Ballon d’Or font souvent débat. Et cette année ne fait pas exception. Chaque année, certains classements suscitent l’incompréhension, ou la polémique, en raison de choix surprenants qui semblent privilégier la popularité ou le palmarès d’un joueur plutôt que ses performances individuelles et son impact réel sur le terrain. Parfois, les «podiums» de certains journalistes sont même énigmatiques, tant ils sont déconnectés de la réalité.

Pour rappel, les votants sont des journalistes, issus des 100 premiers pays au classement FIFA. Ils devaient choisir dix joueurs et leur attribuer une note comprise entre 15 et un point. Le joueur ayant récolté le plus de points est ainsi désigné Ballon d’Or. Leurs votes, secrets jusqu’à présent, sera bientôt révélé par l’organisateur de l’événement.

Le système de vote encore remis en cause

En attendant la publication détaillée des suffrages par France Football, courant novembre, l’émission espagnole «El Chiringuito» a eu le droit à quelques indiscrétions. Le journaliste représentant le Salvador (83 au classement FIFA), spécialiste des votes incompréhensibles, a placé Rodri hors du top 5 et Vinicius hors du top 10. À la première place de son top, se trouve Jude Bellingham, suivit d’Erling Haaland, de Toni Kroos, de Lautaro Martinez et enfin de Dani Olmo. Rodri ne pointe ainsi qu’à la 8e place. En 2021, ce dernier, avait déjà fait parler de lui à cause d’un classement tout aussi étonnant, notamment composé de Raheem Sterling en deuxième position et Romelu Lukaku à la cinquième place. «Il ne fait pas partie des 10 meilleurs joueurs d’Europe. Il n’est pas assez complet. Je ne considère pas Vinicius Júnior comme un joueur déterminant dans le jeu. Son déplacement sur le terrain est uniquement dans une zone assez petite», a-t-il commenté, ce matin, au journal Marca.

Le journaliste albanais, qui a bien placé Rodri en pole position, n’a placé Vinicius qu’à la 8e place. Granit Xhaka vient se positionner à la 10e place. Quid donc de Florian Wirtz ? La Guinée équatoriale place, à son tour, Nico Williams «ballon d’argent». Des pays comme la Chine (92e) ou l’Ukraine (25e) ont placé Rodrygo au premier rang, avec quinze points. Mais pour l’Ukraine, pas de Vinicius dans le top 3. Le représentant équatorien a quant à lui décidé de placer Kroos sur la plus haute marche. Du côté de l’Espagne, c’est Alfredo Relaño, directeur du journal AS, qui a voté pour le pays. Sous la pression populaire, il a révélé sa sélection. L’homme de presse a placé Vinicius en tête, devant Rodri et Bellingham. Kroos est à la suite de son classement, puis viennent Carvajal, Yamal, Mbappé, Foden, Wirtz et enfin Palmer. Des choix, qui vont encore faire jaser sur la crédibilité réelle de l’évènement.