LOSC : Boubakary Soumaré file à Leicester !

Boubakary Soumaré se souviendra longtemps de ce printemps-été 2021. Le 20 mai, le milieu de terrain âgé de 22 ans a eu le bonheur d'apprendre qu'il était sélectionné pour participer au championnat d'Europe U21 avec l'équipe de France. Quelques jours plus tard, le 23 mai, le natif de Noisy-le-Sec vivait un moment fort de sa jeune carrière puisqu'il était sacré champion de France avec le LOSC, au terme d'une saison où il a été un élément important de l'effectif de Christophe Galtier.

En effet, l'ancien joueur du PSG a continué à monter en puissance avec 43 apparitions toutes compétitions confondues, dont 28 en tant que titulaire (2 assists). Ses prestations ont enchanté les Dogues mais également ses nombreux prétendants. L'AC Milan, Aston Villa, Everton et Wolverhampton étaient sur le coup, mais Leicester City avait de l'avance. Les Foxes ont accéléré au début du mois de mai en multipliant les échanges et en faisant une proposition comme expliqué sur notre site.

Soumaré a dit oui à Leicester

Et après quelques semaines d'attente, Leicester a réussi à boucler ce dossier. En effet, Boubakary Soumaré rejoint officiellement l'écurie anglaise ce vendredi. «Leicester City est ravi de confirmer la signature du milieu de terrain Boubakary Soumaré des champions de Ligue 1 Lille pour un montant non divulgué, sous réserve de la Premier League et de l'autorisation internationale. Le Français de 22 ans a signé un contrat de cinq ans et rejoindra ses nouveaux coéquipiers des Foxes pour le début de la pré-saison plus tard ce mois-ci.».

Le milieu de terrain va donc rejoindre son nouveau club pour y relever de nouveaux challenges. Le premier sera de découvrir et de s'adapter à la Premier League, lui qui a toujours évolué dans l'Hexagone (PSG et Lille). Mais le footballeur né en 99 a les épaules et le talent pour arriver à conquérir le championnat anglais. La balle est dans son camp.