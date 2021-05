OM : Jorge Sampaoli sait quel attaquant il veut pour remplacer Florian Thauvin

La suite après cette publicité

Après 280 matches passés sous les couleurs olympiennes, entre 2013 et 2021, avec un intermède à Newcastle, Florian Thauvin va quitter l'Olympique de Marseille dans quelques jours. Arrivé au terme de son contrat à l'OM, le champion du monde de 28 ans a choisi l'exil au Mexique. Il s'est engagé en faveur des Tigres de Monterrey, franchise rendue célèbre dans l'Hexagone par les prouesses d'André-Pierre Gignac. Cet après-midi, à deux jours d'un match décisif dans l'optique de la Ligue Europa, Jorge Sampaoli était présent en conférence de presse. Moment choisi par le technicien argentin pour évoquer le départ de l'attaquant français... et son futur successeur.

«De mon point de vue, c'était un joueur très important pour le futur de notre projet. Nous souhaitions qu'il reste avec nous, mais nous n'avons pas pu faire grand-chose pour empêcher son départ. Indubitablement, il a fait vibrer les supporters ici. Nous allons devoir réfléchir par qui nous allons le remplacer. Le football va très vite aujourd’hui. Ce sont des changements quotidiens, dans une société du rendement, où l'on a besoin de tout, tout de suite. Il faut anticiper ça. Nous ne nous attendions pas à cette situation, nous essayons de travailler pour combler ce départ», a expliqué Sampaoli, avant d'évoquer le profil ciblé pour remplacer Thauvin.

Un Thauvin bis, oui mais pas que

«C'est une bonne question. Car Thauvin a un profil d'attaquant, d'ailier qui est gaucher mais évolue côté droit. Alors que j'étais plus habitué à avoir des ailiers qui jouaient du côté de leur pied fort dans les équipes que j'ai entraînées auparavant. J'ai dû m'adapter un petit peu à lui. Pour son remplaçant, cela dépendra du profil dont a besoin le système. Mais oui, il nous faudra un joueur qui a les mêmes caractéristiques que Thauvin, qui puisse jouer le un-contre-un sur les côtés, qui soit habile devant le but, pour marquer les buts que Thauvin avait l'habitude d'inscrire. Et il faut un joueur qui ait le profil collectif que nécessite le système», a-t-il lâché.

Avant de conclure, Jorge Sampaoli a ajouté un détail important. Le futur Thauvin devra parfaitement s'intégrer à son dispositif tactique. Qui la saison prochaine ne devrait pas être le 3-5-2 observé au Vélodrome depuis l'arrivée de l'Argentin. « On utilise le 3-5-2 en ce moment parce qu’on pense que c’est ce qui convient le mieux aux qualités footballistiques que nous avons. Mais on peut changer de système. Avec mes anciennes équipes, on a souvent joué en 4-3-3. Attaquer à deux, ou à trois, c’est le projet que j’aime le plus. Fixer sur les côtés grâce aux ailiers ou aux latéraux, avoir beaucoup de changements de système. Ce qui ne changera pas, et c’est ce dont le président évoquait pour le profil recherché, c’est le courage qu’il faut avoir pour jouer dans de grands espaces, pour passer beaucoup de temps dans le camp adverse. Privilégier le jeu dans les grands espaces au dribble. Pour ce profil, le plus important, c’est qu’il doit clairement savoir de quelle façon on va jouer s’il rejoint le club. » La saison de la chasse est ouverte.