Juventus : Domenico Berardi ne viendra pas

Auteur de 12 réalisations et 7 caviars la saison dernière en Serie A avec Sassuolo, Domenico Berardi a confirmé sa place parmi les meilleurs ailiers droits du pays. Mais à bientôt 30 ans, le natif de Cariati pouvait sans doute prétendre à rejoindre l’une des grosses écuries italiennes, et pourquoi pas la Juventus de Turin. Pisté par la Vieille Dame, Berardi ne devrait finalement pas bouger, à en croire le directeur sportif noir et vert Giovanni Carnevali.

Pour la Gazzetta, ce dernier explique : «Non (il n’ira pas à Turin). Il y avait un principe de négociation, la Juve avait montré de l’intérêt pour notre joueur et on avait ouvert la vente de Berardi il y a une dizaine de jours également parce que Domenico avait exprimé son approbation de l’opération.» Selon Carnevali, la Juventus a trop tardé. «On avait indiqué une date précise à laquelle ils devaient se joindre : le 17 août. Parce qu’après ce jour-là, notre possibilité d’acheter le remplaçant de Berardi expirait». Et justement, le directeur sportif de Sassuolo avoue avoir identifié Dodi Lukebakio, ancien joueur du TFC, pour pallier le potentiel transfert de Berardi, en vain. Au final, l’ailier droit va rester, et ce malgré la volonté des Neroverdi d’écouter les offres pour son joueur. Affaire classée.