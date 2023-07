Un ex-joueur de MLS cartonne Cristiano Ronaldo !

Les déclarations récentes de Cristiano Ronaldo à propos de la Major League Soccer ne sont pas passées inaperçues outre-Atlantique ! Pour rappel, la star portugaise, débarquée en Arabie Saoudite à l’été 2021 après un retour mitigé à Manchester United, a créé la polémique. Le quintuple Ballon d’Or a affirmé que la Saudi Pro League, en raison de son attractivité naissante, était d’un bien meilleur niveau que la MLS, malgré les arrivées de joueurs phares du vieux continent comme Lionel Messi ou plus récemment Sergio Busquets. Des propos qui n’ont pas été du goût de tout le monde, à commencer par Michael Lahoud. Interrogé à ce sujet par CBS Sports, l’ex-international sierraléonais comptant 121 apparitions dans le championnat nord-américain, a repris de volée l’attitude de l’attaquant d’Al Nassr.

« Ronaldo a fumé beaucoup trop de chica. Il est ridicule de penser qu’en un an, la Saudi Pro League sera meilleure que ces ligues (Eredivisie et Süper Lig ndlr). Cette déclaration fait suite à celle de Lionel Messi. Au moment même où Messi parle d’amener le football mondial aux portes de l’Amérique du Nord lors de la Coupe du monde 2026, voici ce que nous avons vu de la part de Cristiano Ronaldo. Dire qu’il a 38 ans et demi et il insiste sur tout ce qui concerne Messi », a déclaré l’ex-milieu de terrain passé par le New York Cosmos et le FC Cincinnati.

