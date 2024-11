Manchester City : l’aveu d’impuissance de Pep Guardiola

Depuis plusieurs années, Manchester City s’est affirmé comme l’un des tout meilleurs clubs d’Europe. Remportant une Ligue des Champions en 2023 et glanant six des sept dernières Premier League, les Skyblues forment une machine huilée parfaitement sous la houlette de Pep Guardiola. Pour autant, cette saison s’annonce complexe cette saison. Alors que le Ballon d’Or Rodri est blessé, le technicien espagnol doit composer avec plusieurs blessures et ne peut éviter certaines défaites. Deuxièmes de Premier League, les Mancuniens ont perdu contre Bournemouth ce week-end (2-1). Une réalité qui a fait admettre Pep Guardiola que le triplé était impossible cette saison en conférence de presse ce lundi :

«Je connais nos standards. Nous avons perdu un match en Premier League. Peut-être que nous allons perdre contre Brighton, contre Tottenham, Liverpool et tous les autres matches. Mais nous avons perdu un match. Nous sommes à deux points de Liverpool, une équipe de haut niveau. Nous avons été plutôt bons en Ligue des champions. Je dirais même très bon, car le match contre l’Inter, où nous avons fait match nul, nous avons très bien joué. Je comprends donc que les gens s’attendent à ce que nous gagnions 38 matches, 5-0 à chaque fois et que nous remportions le triplé chaque saison, parce que ce sont nos standards. Mais ce n’est pas le cas. Ce n’était pas le cas au début de la saison. Cela n’arrivera pas. La raison pour laquelle c’est plus difficile, c’est que nous avons beaucoup d’absents. Pour gagner le triplé, toutes les planètes doivent être alignées. Pas de blessures, une bonne dynamique, des adversaires qui lâchent des points au bon moment. Ce n’est pas possible cette saison.»