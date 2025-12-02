Samuel Umtiti se confie sur sa dépression après la Coupe du Monde 2018
Ancien défenseur de l’équipe de France récemment retraité, Samuel Umtiti est revenu sur ses difficultés après la Coupe du Monde 2018, qu’il a remportée avec les Bleus. Dans un entretien à L’Équipe, à l’occasion de la sortie du documentaire "Têtes plongeantes", le joueur formé à l’OL a évoqué la dépression qu’il a traversée dans les mois suivant le tournoi et souligné l’importance de la santé mentale dans le football et le sport de haut niveau.
« Je n’en ai pas parlé avant puisque déjà, je pense que j’avais du mal à mettre un mot sur ce que je vivais. Et ensuite, quand on est joueur, je pense que c’est un sujet qui est très tabou. Et je me suis dit: "Non, Sam, tu es un homme fort, tu as vécu des situations compliquées, mais tu vas te relever, comme tu as toujours essayé de le faire." », a-t-il déclaré avant d’insister sur la nécessité de libérer la parole : « Au final, je me suis fait du mal en restant silencieux. Surtout, quand on reste seul et qu’on n’en parle à personne, je pense qu’on a du mal, vraiment, à mettre les mots dessus. C’est pour ça que j’incite les gens vraiment à en parler, à prendre ce temps-là » Il a conclu en se disant désormais soulagé : « Après toutes ces années où j’ai mis du temps à comprendre ce que j’avais et à batailler comme je pouvais avec les armes que j’avais, tout seul, je pense que j’ai réussi à m’en débarrasser ».
