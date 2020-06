Leipzig : Angelino devrait revenir à Manchester City

Prêté le 31 janvier dernier par Manchester City au RB Leipzig jusqu'au terme de l'exercice 2019-2020, Angeliño (23 ans) réalise une bonne saison outre-Rhin, où il est apparu à 11 reprises toutes compétitions confondues (1 but et 3 offrandes). Le club allemand dispose d'ailleurs d'une option d'achat estimée à près de 30 M€ pour le latéral gauche espagnol. Mais selon Julian Nagelsmann, l'entraîneur de Leipzig, il sera difficile de conserver définitivement l'ancien joueur du PSV Eindhoven.

«Même si nous nous qualifions pour la C1 (Leizpig est 3e à quatre journées de la fin de la Bundesliga, 3 points devant Gladbach et Leverkusen, ndlr), je pense que nous ne lèverons probablement pas les options d'achat de (Patrik) Schick (29 M€, prêté par l’AS Roma) et Angeliño. Nous ne pouvons pas gaspiller des sous, même si nous nous qualifions pour la Ligue des champions . Nous avons un plan rigoureux et un budget qui doivent être respectés. Si nous ne vendons pas de joueurs, c'est peu probable que nous puissions en acheter d’autres», a ainsi lâché le technicien allemand à Bild dans des propos relayés par Mundo Deportivo.