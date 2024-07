Le RC Lens veut Malang Sarr

Le RC Lens est en pleine mutation. Après avoir raté Georges Mikautadze qui devrait rejoindre l’OL, le club artésien lorgne le phénomène arménien Eduard Spertsyan de Krasnodar. Indépendamment des pistes offensives, Pierre Dréossi s’active également dans le sens des départs pour une opération dégraissage qui prend plus de temps que prévu. Mais Lens avance en secret sur différentes pistes.

L’une d’entre elles mène à Chelsea et plus précisément à Malang Sarr. Le défenseur français des Blues, formé à Nice, évolue au sein du club londonien depuis 4 saisons avec 21 matches toutes compétitions confondues disputés en 2021-22, et deux prêts au FC Porto (2020-21) et à l’AS Monaco (2022-23). Néanmoins, Malang Sarr reste sur une saison blanche du côté des Blues.

Le profil de Malang Sarr séduit le RC Lens

Un choix sportif d’ailleurs puisque le joueur s’est toujours montré irréprochable à l’entraînement, attendant une chance qui n’est jamais arrivée de la part d’un Mauricio Pochettino qui ignorait tout de lui, même sa présence au club. Cet hiver d’ailleurs, en toute fin de mercato, Sarr avait été proche de rejoindre Le Havre. L’ancien international espoir tricolore s’était même déplacé en Normandie pour passer avec succès une visite médicale, et s’était mis d’accord sur un contrat de deux ans et demi, avant de voir ses espoirs s’envoler après le gong final du mercato hivernal.

En fin de contrat dans un an, Malang Sarr (25 ans) n’a plus de temps à perdre et doit retrouver du temps de jeu. Cela passe forcément par un départ des Blues. Selon nos informations, le RC Lens souhaite s’offrir les services du joueur qui voit en lui un renfort de choix pour sa défense. Pour ce défenseur expérimenté à 150 matches, il s’agirait d’une belle opportunité de retrouver les terrains, dans un championnat qu’il connait bien.