Eric Roy recadre Kylian Mbappé

C’est l’une des belles surprises de cette première moitié d’exercice 2023-2024. En cas de succès face à Lorient ce mercredi dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1, la formation finistérienne bouclerait la phase aller dans le top 5. Une belle récompense pour les Ty-Zefs qui pratiquent un jeu séduisant mais aussi pour leur entraîneur Eric Roy. Appelé pour jouer les pompiers de service en janvier 2023, le technicien de 56 ans avait la lourde tâche de maintenir une équipe qui a longtemps flirté dangereusement avec la zone rouge. Il faut dire que moins d’un an plus tard, celui dont l’arrivée dans le Finistère n’avait emballé personne, a plus que jamais réussi son coup dans la mesure où le SB29 vise désormais les hauteurs du classement.

Lors d’un entretien accordé à L’Equipe, le principal intéressé a passé en revue plusieurs sujets qui ont marqué la première moitié de saison du Stade Brestois. Et parmi eux, l’ancien coach de Nice a évoqué le comportement de Kylian Mbappé le 29 octobre dernier qui avait suscité de vives réactions. Pour rappel, à l’issue de son pénalty transformé face aux Brestois permettant au PSG de l’emporter sur le score de 3-2 au bout du temps réglementaire, la vedette parisienne avait chambré le public breton au moment de célébrer son but. «Concernant Kylian Mbappé, je n’aurais jamais parlé de lui, si on ne m’avait pas demandé ce que je pensais de son attitude, que j’ai trouvée ridicule. Joueur comme entraîneur, je me suis souvent fait insulter, mais je n’ai jamais apostrophé le public. Le foot est le reflet de la société et il y aura toujours des imbéciles dans un stade», a-t-il déclaré au quotidien sportif.