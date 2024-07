Ligue des Champions : José Mourinho et le Fenerbahçe donnent rendez-vous au LOSC

C’est l’une des grosses informations de l’été. Libre depuis son licenciement de l’AS Roma, José Mourinho a paraphé un contrat de deux ans avec Fenerbahçe, assorti d’un salaire de 10,5 millions d’euros. Accueilli comme une rockstar dans une cérémonie organisée en grande pompe par le club turc, l’ancien coach du Real Madrid et de l’Inter Milan avait promis de grandes choses aux supporters. «Je veux travailler ici pour aider le football turc et développer la Ligue turque. Le plus important n’est ni de développer le football turc ni de développer la Super League turque, le plus important, c’est Fenerbahçe ! À partir de maintenant, vos rêves sont mes rêves. Le football est une passion. Je pense que je suis dans l’un des meilleurs endroits où l’on peut ressentir cette passion», avait déclaré l’entraîneur portugais lors de sa conférence de presse organisée sur la pelouse du stade Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi. Quelques mois plus tard, son projet prend forme avec les arrivées de Youssef En-Nesyri, Çağlar Söyüncü et Allan Saint-Maximin, alors que d’autres rumeurs continuent de faire couler de l’encre.

Lors du premier match devant ses supporters, José Mourinho a vu sa nouvelle écurie du Fenerbahçe verrouiller la victoire à l’aller (4-3), avant de vaincre dans la douleur mardi soir les Suisses de Lugano (2-1) au pays helvétique et ainsi sceller sa qualification pour le 3ᵉ tour de qualification de la Ligue des Champions. Le «Special One» a retenu du positif, alors que la préparation a été assez décousue avec de nombreux joueurs en vacances : «Les joueurs sont tous dans des situations différentes. La seule chose que je peux faire est de les féliciter. Ferdi n’a eu que 5-6 séances d’entraînement, mais a joué 80 minutes. Je savais que le match allait être difficile, hier, j’ai dit qu’il fallait survivre. Notre adversaire est une bonne équipe et nous a donné du fil à retordre. Nous sommes restés calmes après le 1-1, tout était entre nos mains, nous n’avons eu aucune difficulté et avons réussi à survivre», a déclaré le technicien portugais de 61 ans. En tout cas, les Sarı Kanaryalar avancent à l’étape suivante et vont devoir croiser le fer avec le LOSC de Bruno Génésio. Cette affiche s’annonce intéressante et José Mourinho est loin de minimiser l’adversaire français.

La piscine, le soleil et au boulot !

Quelques minutes après le succès de son équipe, José Mourinho a été invité à répondre à des questions sur son prochain adversaire. Néanmoins, le Lusitanien a avoué n’avoir pas encore étudié les Dogues, se concentrant avant tout sur Lugano. Mais l’ancien entraîneur de Tottenham et Chelsea a déjà un programme bien ancré dans son esprit pour les prochains jours. Du repos, de la relaxation, du calme puis… de grandes séances de travail avec son groupe : «nous n’avons encore rien étudié et analysé (de Lille, ndlr). Bien sûr, je les connais déjà depuis l’année dernière, mais nous nous sommes concentrés uniquement sur le match contre Lugano ces derniers jours. Il faut voir les choses étape par étape. Désormais, nous pourrons parler de Lille. Demain, nous allons prendre un bain de soleil au bord de la piscine, puis nous allons commencer à penser à Lille. Les équipes turques ont besoin d’avoir de la chance lors des tirages au sort, ce qui n’a pas été le cas pour nous lors de ce tour. Cependant, Lille n’a pas non plus eu de chance». Un équilibre entre dynamisme de groupe et cohésion tactique de l’équipe.

Depuis son arrivée, José Mourinho encense les supporters du Fener et son discours d’hier soir ne faisait pas exception : «L’ambiance était très bonne. En première mi-temps, nous n’avons pas très bien fait et on ne s’attendait pas à beaucoup de soutien dans ces moments-là, mais nos supporters nous ont quand même soutenus. Il n’y a eu qu’un ou deux moments où il y a eu des réactions. Quand il y a des réactions comme ça, on sent que cela s’adresse à nous tous. Nous sommes une équipe, je respecte les fans, cela fait partie du football. Je veux qu’ils soutiennent tout le monde», a avoué Mourinho. Les prochaines échéances pour le Fenerbahçe sont cruciaux : match aller contre Lille le 6 août à la Decathlon Arena, première journée de championnat face à l’Adana Demirspor le 10 août puis la rencontre retour contre le LOSC le 13 août au stade Şükrü Saracoğlu. L’heure est aux préparatifs et José Mourinho veut réaliser un grand coup en guidant son équipe vers la phase de championnat de cette nouvelle Ligue des Champions au format particulier. Le «Special One» est motivé, au grand dam du peuple lillois.