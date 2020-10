FC Barcelone : le jour où Lionel Messi a failli rejoindre Chelsea

L’histoire d’amour entre le FC Barcelone et Lionel Messi ne date pas d’hier. Depuis maintenant 15 ans, la Pulga est un joueur du club catalan. Entre Liga, Ligue des Champions, Coupe d’Espagne et autres, Messi a tout gagné avec ce club et rares sont les personnes qui auraient pu imaginer le sextuple ballon d’or quitter la Catalogne. Mais une information pour le moins surprenante a été divulguée par Gianluca Di Marzio, journaliste Sky Sports Italia. En effet, dans son dernier livre intitulé Grand Hotel Calciomercato, Di Marzio revient sur des histoires inédites du marché des transferts.

Et selon ses dires, Lionel Messi était à deux doigts de quitter le Barça en 2014. Il révèle comment un appel vidéo avec José Mourinho, entraîneur des Blues à ce moment, a failli faire basculer la carrière de Messi qui était selon lui convaincu par le discours du technicien portugais. De plus à cette époque, le natif de Rosario et sa famille faisaient l’objet d’une enquête pour évasion fiscale, ce qui lui a fait envisager de quitter les Culés. Mais alors que tout semblait ficelé, les implications de son père et de son agent Jorge auraient fait capoter l’accord. Un transfert qui aurait très certainement changé totalement le cours de ces cinq dernières années de le monde du football.