Ligue Europa : José Mourinho risque gros

La suite après cette publicité

José Mourinho pourrait payer cher sa véhémence à l’encontre d’Anthony Taylor. Alors que le Special One avait chahuté l’arbitre anglais dans le parking de la Puskas Arena (Hongrie) mercredi, au terme de la finale de Ligue Europa perdue par l’AS Roma face au Séville FC (1-1, 4-1 t.a.b), l’invitant par ailleurs à «aller se faire f…» et l’insultant «de p… de honte», The Sun indique que l’UEFA pourrait prendre une lourde décision.

Ce vendredi, le tabloïd britannique rapporte que Mourinho pourrait être suspendu 6 matches par l’instance européenne du football, qui juge ce comportement et cette sortie du Portugais indéfendables. Pour rappel, l’entraîneur romain aurait également pris à partie l’UEFA et Roberto Rosetti, président de la commission des arbitres, dans ses propos. «P… d’UEFA. Dommage, vous étiez d’accord avec eux» (les arbitres de la rencontre, ndlr), aurait notamment lancé Mourinho à l’encontre du dirigeant de l’UEFA, selon des propos rapportés par La Gazzetta dello Sport.

À lire

C3 : l’arbitre de la finale chahuté par des supporters de l’AS Roma