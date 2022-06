Le Barça ne lâche pas Raphinha

La suite après cette publicité

Raphinha vers Chelsea ? C'est la tendance, alors qu'un accord a été trouvé entre les Blues et Leeds selon les médias anglais. L'écurie londonienne débourserait 65 millions d'euros pour s'offrir le Brésilien, prenant de court tout le monde, surtout Arsenal et le FC Barcelone, les deux clubs les plus intéressés jusqu'ici.

Mais voilà que selon les informations du journaliste catalan Gerard Romero sur sa chaîne Twitch, le Barça est encore dans le coup et peut inverser la tendance. Notamment car Barcelone est la destination préférée du joueur ainsi que de son agent, Deco, qui était à Barcelone ce mercredi pour discuter avec les dirigeants de son ancien club. Le feuilleton n'est donc pas terminé...