RC Lens : les premiers mots de Seko Fofana après sa prolongation

Après sa belle victoire à domicile face au FC Lorient (5-2), le Racing de Club a offert un autre cadeau à ses supporters : la prolongation de son milieu de terrain ivoirien Seko Fofana d'une saison supplémentaire, soit jusqu'en 2025. Au micro de Prime Video après la cérémonie dans le rond central de Bollaert, le joueur de 27 ans s'est réjoui de sa nouvelle signature avec les Sang-et-Or.

«Cette prolongation montre mon attachement au club. Aujourd'hui, le club savait ce que je voulais et a été ambitieux. On le voit à travers les recrues qu'on a eus, et même la différence qu'on a fait ce soir et depuis le début de saison. Tout était réuni pour rester et quand on sait ce qu'on a, c'est compliqué de se projeter ailleurs. Je suis très fier d'être ici et j'espère qu'on pourra faire une bonne saison», a-t-il déclaré après son renouvellement de contrat.