La pépite Claudio Echeverri pourrait débarquer… à Strasbourg !

On ne présente plus Claudio Echeverri. La pépite argentine de 17 ans, révélée au monde entier lors de la dernière Coupe du monde U17, est déjà une grande attraction du mercato. Victorieux d’un premier titre avec son club formateur de River Plate, le Trophée des Champions (2-0 face à Rosario Central), le milieu offensif s’était déjà montré très clair pour son avenir, lui qui compte rapidement rejoindre un grand club européen. «Je ne vais pas prolonger, je continuerai encore six mois ou un an et ensuite nous verrons», avait-il expliqué.

Et depuis, plusieurs grands clubs s’étaient jeté sur celui qu’on surnomme déjà le nouveau Lionel Messi. Le FC Barcelone, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain étaient les premiers intéressés, mais il semblerait que Manchester City et Chelsea soient maintenant en meilleure position pour l’enrôler. Son contrat prend fin le 31 décembre 2024 et il bénéficie d’une clause libératoire de 25 M€ (pouvant grimper à 30 M€ en fonction de la date du transfert).

Manchester City veut aussi le prêter

River Plate n’est d’ailleurs pas disposé à vendre le joueur à moins de 25 millions d’euros, mais le club argentin n’a toujours pas reçu d’offre de la part des deux cadors de Premier League. Pourtant, Manchester City et Chelsea ont déjà prévu leurs plans pour enrôler le jeune talent de 17 ans. Selon les informations de Sky Sports Allemagne, les Blues souhaitent recruter Claudio Echeverri en janvier (il aura 18 ans le 2 janvier, ndlr)… et le prêter au RC Strasbourg.

Celui qui est déjà annoncé comme la nouvelle star du football argentin pourrait donc faire ses premiers pas en France et découvrir la Ligue 1, afin qu’il s’habitue au football européen avant de rejoindre l’Angleterre. Ce qui serait un sacré coup pour le club strasbourgeois, qui verrait débarquer un des plus jeunes joueurs prometteurs du moment. Mais pour cela, Chelsea devra battre les Cityzens dans cette bataille, eux qui ont prévu de le laisser en prêt à River Plate s’ils parvenaient à l’enrôler.