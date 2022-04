OM-PAOK : la réaction à chaud de Steve Mandanda

Marseille a assuré l'essentiel face au PAOK Salonique lors du quart de finale aller de la Ligue Europa Conférence. Mais les Marseillais ont joué avec le feu et auraient pu mener très largement dans cette rencontre. Avec ce petit but d'avance, tout reste à faire au match retour le week-end prochain en Grèce. De quoi frustrer Guendouzi et Mandanda après la rencontre.

«Il n'y a pas de déception, car on a gagné et il faut le signaler, c'est important. Mais on aurait aimé le gagner plus largement, car on est dominateur surtout en première période où on peut en marquer plus. Ça nous arrive un peu trop souvent d'avoir du mal à repartir en seconde période. Ça peut nous jouer des tours pour le reste de la saison. Cette entame de second acte nous coûte cher et eux, ils poussent sans forcément se créer des occasions, mais ils étaient en confiance. Il va falloir aller là-bas pour conserver le score, et même gagner», a expliqué le gardien français sur W9 avant que Guendouzi ne complète. «On aurait aimé ne pas encaisser de but. C'est notre sixième victoire de suite, on n'avait jamais fait ça. On est sur une très bonne dynamique, on a confiance en nous faut continuer. On aurait pu partir avec deux ou trois buts d'écart, mais on va retenir la victoire et on va aller là-bas pour gagner. Les absences de Gerson et Kamara ? C'est dommage, mais on a un bel effectif et on a confiance en tout le monde. Je sais qu'on donnera tout au match retour.»