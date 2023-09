Naples : Victor Osimhen ignore ses coéquipiers

Remplacé en fin de match par Rudi Garcia alors que le Napoli ne parvenait pas à gagner son duel face à Bologne, Victor Osimhen est sorti furieux contre l’entraîneur français. L’attaquant nigérian avait d’ailleurs raté un pénalty quelques minutes plus tôt. Mais alors que le joueur de 24 ans s’était excusé après cette sortie fortement médiatisée, la situation est devenue complètement lunaire quand le compte officiel du club italien a publié, sur le réseau social TikTok, une vidéo parodiant l’échec de son buteur maison.

La suite après cette publicité

Depuis, Victor Osimhen est fou de rage contre son club actuel. Si une prolongation du contrat de l’attaquant nigérian avait été un temps annoncée, elle semble désormais très loin. Et le divorce entre les deux parties ne serait même plus qu’une question de jours, comme en témoigne l’attitude du buteur napolitain ce mercredi. Ce dernier est en effet arrivé devant l’hôtel des Partenopei sans un regard envers ses coéquipiers tout en ignorant même deux d’entre eux, Diogo Demme et Piotr Zielinski en l’occurrence. Ambiance…