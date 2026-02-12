Menu Rechercher
Juan Bernat signe à Eibar

Juan Bernat avec Villarreal @Maxppp

Sans club depuis la fin de son contrat du côté de Getafe en fin de saison dernière, Juan Bernat a enfin retrouvé un club. Le latéral de 32 ans vient de s’engager en faveur d’Eibar jusqu’en juin prochain (plus une année en option). 14e de 2e division espagnole avec 5 points d’avance sur le premier relégable, le club lutte pour sa survie.

L’ancien joueur du PSG n’avait pas réussi à trouver un point de chute avant cela en raison d’une opération pour une pubalgie intervenue l’été dernier. Il va pouvoir regouter aux pelouses professionnelles même s’il lui faudra quelques semaines pour retrouver son niveau physique.

