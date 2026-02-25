Menu Rechercher
Willsem Boussaid convoité en Ligue 2

Par Sebastien Denis
Willsem Boussaid @Maxppp

L’histoire aurait pu s’écrire autrement pour Willsem Boussaid. Après un essai concluant au RC Lens, le jeune talent n’avait pu s’engager avec les Sang et Or, faute d’accord entre le club artésien et Strasbourg, son club formateur. Finalement, c’est du côté de Châteauroux, en troisième division, que le milieu offensif gaucher a posé ses valises pour un contrat fédéral de 19 mois. Un choix payant : capable d’évoluer sur les deux ailes, il est devenu incontournable avec déjà 7 apparitions depuis sa signature début décembre avec l’actuel 14e du championnat de National.

L’ancien international U17 tricolore a immédiatement trouvé ses marques dans la troisième division française. Sa qualité de dribble, sa finesse technique et sa vision du jeu font déjà des ravages. Selon nos informations, ses prestations XXL ont séduit l’En Avant Guingamp et l’AS Nancy Lorraine. Les deux clubs de Ligue 2 sont déjà prêts à accueillir le franco-algérien dès le prochain mercato estival. Un dossier à suivre de très près.

National
Ligue 2
Châteauroux
Guingamp
Nancy
Willsem Boussaid

