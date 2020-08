Le Bayern Munich ne craint pas le PSG et son duo Neymar-Mbappé

Dans un peu plus de 24 heures, les amateurs de ballon rond auront tous les yeux rivés sur la finale de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, à Lisbonne (21h). Si les Parisiens vont tenter de réaliser leur rêve en soulevant la coupe aux grandes oreilles pour la première fois de leur histoire, les Bavarois vont eux essayer de jouer un mauvais tour au club champion de France pour remporter leur sixième C1. La conférence de presse d'avant-match ce samedi était donc très attendue.

Rapidement, Hans-Dieter Flick et Joshua Kimmich ont abordé les points forts du Paris Saint-Germain. Et l'entraîneur bavarois a reconnu que les champions de France avaient une équipe solide : «c'est une équipe de haut niveau avec des joueurs très expérimentés, tant sur le plan offensif que défensif avec Thiago Silva ou Marquinhos. Ils ont tous une qualité énorme. Ils n'ont concédé que 5 buts en Ligue des Champions, vous pouvez donc voir que l’attaque mais aussi la défense fonctionnent. Nous nous sommes fixés un objectif et espérons l'atteindre. On n'arrive pas en finale tous les jours et on espère que tout le monde sera à 100% demain.» Malgré tout, les champions d'Allemagne ne craignent pas l'armada parisienne.

Les Bavarois ne craignent pas la vitesse des Parisiens

Interrogé également sur le jeu de son équipe et la vitesse de ses futurs adversaires comme Neymar et Kylian Mbappé, Hans-Dieter Flick a clairement avancé que son Bayern allait garder la même technique. «Ça nous réussit bien de jouer si haut. Nous offrons ainsi peu d’espaces à l’adversaire, mais bien sûr, l’espace derrière la défense est plus grand. Nous avons revu les matches contre Lyon et Barcelone et si vous les comparez, c’est bien sûr important de fermer les espaces, de ne laisser aucune porte ouverte et donc de ne pas laisser passer le ballon. Nous savons que Paris a des joueurs très rapides. Mais depuis dix mois, notre garantie de succès a été de pousser en étant haut, et nous n’allons pas changer grand-chose,» a expliqué le coach de 55 ans.

Certainement positionné latéral droit dimanche soir, Joshua Kimmich aura lui du travail justement. Mais le joueur de 25 ans, comme son entraîneur, n'a pas forcément peur de la vitesse des Parisiens. «Mbappé a joué devant contre Leipzig, Neymar était lui à gauche. Bien sûr, ils sont très rapides, nous devons faire attention car la vitesse sera peut-être plus élevée que lors des autres matches… Mais je ne pense pas que nous allons rester derrière», a déclaré l'international allemand qui risque d'avoir l'un des deux comme vis-à-vis pendant la finale. Le PSG est prévenu.