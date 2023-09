Éliminatoires Coupe du monde 2026 : Lionel Messi sauve l’Argentine face à l’Équateur et s’offre un nouveau record

La suite après cette publicité

Hier soir, l’équipe de France s’est imposée 2 à 0 face à l’Irlande dans le cadre des qualifications pour l’Euro 2024. Une bonne nouvelle pour les Bleus qui poursuivent leur sans-faute avec 5 succès en 5 journées. Les finalistes du dernier Mondial prouvent qu’il faudra compter sur eux en 2024 puis ensuite en 2026 lors du Mondial. Ce sera certainement aussi le cas de l’Argentine, qui a remporté la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Que cela plaise ou non à Louis van Gaal, qui a émis de gros doutes sur le succès de l’Albiceleste, la sélection de Lionel Scaloni est sur le toit du monde. Et elle fera tout pour défendre son titre dans trois ans. Dans la nuit, elle a d’ailleurs affronté l’Équateur dans le cadre des qualifications au Mondial 2026. Une rencontre que les Argentins ont remporté 1 à 0. Mais ils ont eu du mal à s’en sortir face à une vaillante équipe équatorienne.

Messi a offert la victoire et égalé un record

En première mi-temps, il y a eu très peu d’occasions de part et d’autre, hormis un tir de Lautaro Martinez (45e). Ensuite, les entrées d’Angel Di Maria, Julian Alvarez et Leandro Paredes ont changé la donne. Après s’être longtemps cassée les dents sur la défense adverse, l’Argentine a fini par trouver la faille. Et la lumière est venue de Lionel Messi. La Pulga a marqué un coup-franc à la 78e minute (1-0).

Un but qui permet à l’ancien joueur du Barça et du PSG, sorti avant la fin du match, d’entrer un peu plus dans la légende. En effet, il est désormais le meilleur buteur de tous les temps lors des Éliminatoires de Coupe du monde avec Luis Suárez (29 buts). Une fierté pour Messi, qui a confié : «c’est un plaisir d’être là nous deux, avec ce que signifient les éliminatoires. Que nous soyons tous les deux là, c’est quelque chose de très agréable pour nous.» En forme depuis son départ de Paris, Messi (11 buts avec l’Inter Miami) continue de régaler. L’Argentine comptera encore sur lui mardi face à la Bolivie.