OM : Jacques-Henri Eyraud laisse planer le doute sur l'avenir d'André Villas-Boas

Depuis jeudi soir, l'Olympique de Marseille est en pleine tempête. Deuxième de Ligue 1 cette saison, le club phocéen retrouvera la Ligue des Champions lors de l'exercice 2020-2021. Une bonne nouvelle pour la formation olympienne et ses supporters. Mais il y a plusieurs heures, l'OM a annoncé le départ de son directeur sportif Andoni Zubizarreta.

André Villas-Boas étant très proche du dirigeant espagnol, l'avenir du coach portugais, sous contrat jusqu'en juin 2021, est donc rapidement arrivé au cœur des débats. Le principal concerné a en tout cas eu un entretien avec le président de l'OM Jacques-Henri Eyraud dans la semaine, avant de rentrer dans son pays natal. Mais alors que va faire l'ancien coach du Shanghai SIPG dans les jours à venir ?

«Il ne m'a dit qu'il allait rester»

Présent sur RMC ce vendredi, Jacques-Henri Eyraud a donc apporté quelques précisions sur le sujet. Et pour le boss du club phocéen, tout est clair : il veut encore travailler avec AVB. «Oui, on s'est vus, on a discuté de tout ça. Écoutez, moi les choses sont extrêmement claires de mon point de vue. Aujourd'hui, André Villas-Boas est le coach de l'Olympique de Marseille et j'espère que ça le sera encore pour de nombreuses années. (...) Je respecte tout à faire le duo, la relation et le lien même qu'ils ont. Mon souhait et mon désir, je lui ai dit, à son agent aussi, c'est que ce projet sportif il repose aussi en bonne partie sur André Villas-Boas parce qu'il a fait un job quand même extraordinaire cette saison», a lâché JHE.

Mais le président de l'Olympique de Marseille ne s'est pas arrêté là et à laisser planer encore plus le doute sur l'avenir de l'entraîneur portugais : «je l'ai entendu effectivement, et c'est la vérité, évoquer un doute fort sur sa capacité à vouloir continuer sans Andoni Zubizarreta au sein du club aujourd'hui. Ce sera sa responsabilité, sa décision. Encore une fois, je respecte les décisions individuelles comme celle-là. Si André met au-dessus de tout son lien avec Andoni Zubizarreta, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?»

«André est le coach de l'OM et j'espère bien que ça va le rester pour encore de nombreuses années. (...) Il ne m'a pas dit qu'il allait rester», a également lâché l'homme d'affaires de 52 ans, qui n'a pas parlé de prolongation avec AVB : «j'ai parlé à André, à son agent, de ma volonté de s'inscrire totalement dans la durée avec lui, sur plusieurs années. Évidemment, c'est mon souhait. (...) Je n'ai pas fait d'offre. Mais mon idée est totalement de me reposer sur André comme quelqu'un de clé dans l'architecture du projet sportif.» Des déclarations qui ne devraient pas du tout rassurer les supporters.