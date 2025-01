Rio Ferdinand prend la défense de Ruben Amorim

Rio Ferdinand a pris la défense de Ruben Amorim, malmené sur le banc de Manchester United, estimant que l’entraîneur de Manchester United ne devait pas renoncer à ses idées malgré les défis actuels. Dans un podcast, cité par le Daily Mail et Record, il a ainsi déclaré : « Vous le regardez et vous vous dites : 'Il a toujours l’air assez confiant sur le long terme, il ne va pas changer ses idées sur le court terme’. Et je suis tout à fait d’accord. Changer et revenir à ce qu’ils faisaient avant… ils ne gagnaient pas. Alors pourquoi revenir à ce qui convient le mieux aux joueurs ? » Ferdinand a ajouté : « Nous ne pouvons pas attendre de Ruben Amorim qu’il revienne à la façon dont Manchester United jouait auparavant pour essayer de stabiliser le navire. Parce que ce n’était pas un bateau stable de toute façon. »

L’ancien joueur a également mis en lumière les failles dans l’effectif, en désignant Eriksen et Casemiro comme des « maillons faibles ». Selon lui : « L’un des points clés de ce système est le physique. Eriksen et Casemiro sont probablement les maillons faibles - ce qui n’aide pas - mais je continue à dire que s’ils pouvaient s’entraîner et que Ruben Amorim pouvait mettre en œuvre ses idées, ils n’auraient pas l’air si 'déplacés’. Je ne pense donc pas qu’il faille se contenter de dire : 'Mettons deux joueurs mobiles de plus et tout s’améliorera’. Je pense que nous aurons toujours les mêmes problèmes. »