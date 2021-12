Incidents OL-OM : Jean-Michel Aulas et Jorge Sampaoli visés par le rapport de M. Buquet

Après les incidents (jet de bouteilles sur Dimitri Payet) ayant émaillé l'Olympico opposant l'Olympique Lyonnais à l'Olympique de Marseille, au Groupama Stadium, le fin mot de l'histoire sera connu dans quelques heures. La commission de discipline de la LFP, qui a depuis placé ce nouveau dossier bouillant en instruction, rendra son verdict ce mercredi, après audition des différentes parties. Si une tendance commence déjà à se dégager et que l'on sait que l'OM est prêt à faire payer le prix fort à l'OL, RMC Sport fait part de nouveaux éléments dans cette histoire. Dans le rapport de l'arbitre de cet Olympico, Ruddy Buquet, ce denier a notamment fustigé le comportement de Jean-Michel Aulas, le président des Gones, et celui de Jorge Sampaoli, l'entraîneur marseillais.

La suite après cette publicité

« Je tiens à préciser que M. Aulas Jean-Michel, président de l'Olympique Lyonnais, a tenu les propos suivants au moment de quitter mon vestiaire: "La compétition dépend de la LFP, vous de la FFF, je fais malheureusement partie du Comex et ça ne va pas en rester là », aurait notamment lâché JMA en direction de M. Buquet, selon le rapport consulté par nos confrères. Le « comportement et des gestes de plus en plus déplacés » à l'égard de l'arbitre sont notamment pointés du doigt par Ruddy Buquet concernant le coach argentin. L'arrêt définitif de cette partie après seulement une petite poignée de minutes avait été décidé pour ce choc comptant pour la 14ème journée de Ligue 1.