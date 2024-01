La CAN fait grincer des dents les coachs de Premier League, l’Inter va s’offrir 3 gros coups pour 0€

La Premier League privée de ses stars

Ce matin, le Daily Express nous rapporte que les coachs de Premier League craignent le pire pour ce début d’année à cause de la CAN. Le média nous fait un petit listing, en commençant par Mo Salah. L’attaquant égyptien devrait manquer sept matches de Liverpool. La situation de nombreux clubs est d’autant plus difficile que la Coupe d’Asie se déroule au même moment. Par exemple, Tottenham va devoir performer sans Heung-Min Son. Son coach, Ange Postecoglou, grince des dents à cause de cette absence, mais ne se laisse pas abattre, il veut recruter. En termes d’effectifs, Nottingham Forest sera le plus touché, le nouvel entraîneur Nuno Espirito Santo va perdre six joueurs. Gary O’Neil, le manager des Wolves, regrette déjà le départ de son joueur le plus efficace, le Sud-Coréen HeeChan Hwang. David Moyes déplorera le vide laissé à West Ham lorsque Mohammed Kudus jouera pour le Ghana, tandis que Nicolas Jackson pourrait regretter l’appel du Sénégal si Mauricio Pochettino, le manager de Chelsea, se met à la recherche d’un attaquant de premier plan ce mois-ci. À Old Trafford, Erik ten Hag ne sait pas encore comment il va gérer l’absence d’André Onana tandis que Sofyan Amrabat manquera également à l’appel pour rejoindre le Maroc. En ce qui concerne son gardien, le coach néerlandais compte le faire jouer avec Manchester United 48h avant le premier match du Cameroun d’après les médias anglais. Les Red Devils négocient pour que le portier de 27 ans soit présent dans les cages contre Tottenham, dans le cadre de la 21e journée de championnat d’Angleterre. Il devrait ensuite prendre un vol de sept heures pour Yamoussoukro, en Côte d’Ivoire, pour participer au premier match des quintuples champions d’Afrique contre la Guinée.

L’Inter est économe

Le Corriere Dello Sport nous annonce ce mercredi un éventuel transfert gratuit cet été pour l’Inter. En effet, le milieu polyvalent du Napoli, Piotr Zieliński, aurait choisi de poursuivre sa carrière en Italie du côté de la Lombardie. Il arrive à l’expiration de son contrat en juin. Giuseppe Marotta prépare 2 autres transferts gratuits. D’après le média, le directeur sportif interiste vise aussi Tiago Djalò du LOSC et Mehdi Taremi de Porto.

Pedri se sent «oublié»

Ce matin, Sport a partagé les dernières déclarations de Pedri. Actuellement blessé, le Barcelonais a accordé une heure d’entretien au célèbre streamer espagnol Ibai. Durant cet échange, le milieu de terrain a avoué vivre une période difficile à cause de sa blessure. «J’ai vécu des moments difficiles avec mes blessures. D’être avec l’équipe tous les jours à m’entraîner seul… c’est comme si j’étais oublié. C’est compliqué mentalement. Tout le monde parle beaucoup de toi», a-t-il expliqué. Dans un moment plus détendu, Pedri a dévoilé son onze de rêve, mais surtout, il a lancé un sacré clin d’œil à Erling Haaland. L’Espagnol s’est imaginé directeur sportif de son club et a déclaré : «pour le Barça, je recruterais Haaland. Il marque beaucoup de buts. Lewandowski ne va pas tenir jusqu’à 60 ans. Julián Álvarez joue également très bien». Un message qui va sûrement donner le sourire au serial buteur des Skyblues.