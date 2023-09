Le Barça prend déjà une grande décision pour Lamine Yamal, la Juventus veut deux cracks français

Le Barça veut prolonger son crack Yamal

16 ans et déjà tout d’un grand. Le jeune Lamine Yamal est en train de se faire un nom au Barça. Avec un bail qui se termine en 2024 et de nombreux cadors européens qui sont à l’affût de sa situation, le club catalan va pousser pour prolonger son crack. Comme le rapporte le journal Marca dans ses pages intérieures, le club travaille actuellement sur la prolongation du joueur. Une prolongation jusqu’en 2026 est dans les cordes. Un contrat de courte durée en raison de l’âge du joueur qui n’est pas encore majeur. Mais une chose est sûre, le FC Barcelone ne compte pas laisser filer son diamant brut.

La Juventus veut se franciser

Au tout début de l’été, Adrien Rabiot a décidé de prolonger à la Juventus alors qu’il était libre de tout contrat. D’une petite saison cependant. L’été a donc été mouvementé pour le joueur et le club, qui ne veut plus revivre cette situation. Comme le placarde La Gazzetta dello Sport, Max veut voir sa direction prolonger le joueur. Le coach italien compte sur Rabiot et estime qu’il est un élément essentiel dans l’entrejeu de la Vieille Dame. Dans ses pages intérieures, le journal au papier rose explique que pour l’accompagner, la Juventus a deux cracks français dans le viseur. Habib Diarra du RC Strasbourg et Manu Koné du Borussia M’Gladbach. Comme on vous l’a révélé, la Juve a déjà tenté le coup cet été pour le crack du club alsacien, en vain. Affaire à suivre.

Di Maria déjà prolongé ?

Au Portugal, il est aussi question de prolongation. Arrivé libre après une fin d’aventure à la Juventus, Angel Di Maria régale depuis son retour au SL Benfica. L’Argentin semble retrouver ses jambes d’antan depuis le début de la saison. A en croire le journal Record, tout ça a convaincu le board lisboète d’offrir une prolongation à El Fideo. On rappelle que le joueur n’a signé qu’un bail d’un an. Le président Rui Costa en tout cas est unanime à son sujet. « Il est ravi de représenter Benfica. Il était déjà sur le point de revenir l’année dernière, mais cette saison, il n’a même pas voulu étudier d’autres propositions. Di María est venu sans dépasser le plafond salarial et sans prime de signature. Sa venue était vraiment due au fait qu’il voulait jouer à nouveau pour Benfica, et tout le monde a déjà compris la joie que cet homme a de jouer pour Benfica », a déclaré la légende portugaise.