Real Madrid : Vinicius Junior sème la discorde au sein du vestiaire !

Le cas Vinicius Junior fait beaucoup parler ces dernières heures. Après avoir reçu des insultes racistes à Mestalla, l’attaquant brésilien de 22 ans était monté au créneau. Lassé de ces épisodes, devenus trop réguliers sur les pelouses espagnoles, le Merengue n’avait pas hésité à pointer du doigt la gestion de la Liga sur ces affaires. De quoi déclencher une véritable passe d’armes entre le numéro 20 madrilène et Javier Tebas, le président de l’instance.

«Avant tout, je veux que vous en sachiez un peu plus sur ma relation personnelle avec Vinicius. Quand il a rejoint le Real Madrid, on m’a demandé qui était le joueur qui pouvait remplacer Messi en Liga, j’ai répondu Vinicius. Il y a un moment déjà. Il va être Ballon d’Or à l’avenir. C’est un actif important du Real Madrid. Je n’ai pas pu parler avec lui, et je n’aurais aucun inconvénient à le faire lorsqu’il le considère opportun. J’espère qu’il va continuer en Espagne et on va démontrer que ce championnat lutte contre le racisme», lançait dans cette optique Tebas, ce jeudi, dans une longue conférence de presse.

Au cœur de la tempête, l’international de la Seleção (21 sélections, 2 buts) avait d’ailleurs pu compter sur le soutien de ses coéquipiers mais également de son entraîneur, scandalisé par de tels actes. Pour autant, Radio Marca, par la voix de son journaliste Pipi Estrada, apporte de nouvelles informations autour du Brésilien. «Le vestiaire du Real Madrid, je sais qu’il est en colère contre Vinicius», indique ainsi ce dernier dans des propos relayés par Sport. Et pour cause. Si l’ensemble du club madrilène condamne fermement le racisme dont est victime Vinicius Jr, plusieurs cadres semblent agacés par les multiples polémiques autour du gamin de São Gonçalo.

Dans cette optique, le quotidien précise que «Toni Kroos est contrarié et plus d’un aussi». Si l’international allemand a, certes, toujours défendu son partenaire, assurant notamment qu’il était encore jeune, son attitude crispe le vestiaire madrilène et ses cadres expérimentés. Souvent au cœur de nombreuses controverses - que ce soit avec ses coéquipiers, des arbitres ou certains adversaires - Vinicius Junior lasse donc plusieurs de ses partenaires… Reste désormais à savoir si ces tensions impacteront le collectif. Pire encore, le choix de certains lors du mercato estival…