Le TAS rejette l’appel de la FAF contre le RS Berkane pour faire rejouer le match

C’est une histoire qui avait fait couler beaucoup d’encre il y a quelques mois. La rencontre de demi-finale aller de la Coupe de la CAF entre le RS Berkane et l’USM Alger avait été marquée par la décision du club algérien de confisquer les maillots du club marocain puisqu’il comportait la carte du Maroc avec le Sahara. Le RS Berkane avait donc refusé de jouer et avait gagné sur tapis vert après la décision de la CAF de lui donner raison dans ce dossier. La Fédération algérienne avait alors décidé de déposer un nouveau recours devant le TAS.

La suite après cette publicité

Ce mercredi, le Tribunal arbitral du Sport a statué sur ce dossier et a décidé de confirmer la décision de la CAF de ne pas faire rejouer le match mais rappelle à la CAF son règlement en matière de message politique. «Seule la FAF a épuisé les voies de droit préalables à l’appel au TAS ; l’appel formé par l’USMA est donc irrecevable. L’image d’une carte territoriale du Maroc, intégrant le Sahara occidental, sur les maillots litigieux véhicule un message, une manifestation ou une propagande à caractère politique, étant donné que cette carte représente l’affirmation d’une souveraineté territoriale qui demeure à ce jour contestée et encore non résolue sur le plan international. En application du Règlement de l’Équipement de la CAF (article 1.03) en relation avec les Lois du jeu de l’association International Football Association Board (Loi n° 4), tout équipement – y compris les maillots des joueurs – ne doit véhiculer aucun contenu à caractère politique. En application des Statuts et les Règlements d’application des Statuts de la CAF, la CAF est tenue de respecter et de mettre en œuvre le devoir de neutralité politique», peut-on lire dans le communiqué;