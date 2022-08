MU : le gros salaire demandé par le clan Rabiot

La suite après cette publicité

Après l'échec de la piste menant à Frenkie de Jong, Manchester United, qui avait pourtant un accord avec le Barça mais pas avec le joueur, s'est positionné sur Adrien Rabiot (27 ans). Libre dans un an, le milieu ne sera pas retenu par la Juventus. D'ailleurs, la Vieille Dame a déjà trouvé un accord avec les Red Devils autour d'un transfert dont le montant atteint 17 millions d'euros. Il ne reste donc plus qu'à convaincre l'international français.

Ce dernier aurait d'ailleurs échangé avec Erik ten Hag, qui lui a exposé son projet et son style de jeu. Côté finances, c'est avec Véronique Rabiot, mère et agent du joueur, que MU doit discuter. Et d'après la Gazzetta dello Sport, elle aurait demandé un salaire de 10 millions d'euros par saison pour son fils, qui veut jouer la Ligue des Champions, prenant donc son temps en attendant d'avoir une offre qui lui convient puisque MU ne jouera que la C3 cette saison. Le Français toucherait actuellement un salaire d'environ 7 millions d'euros nets à Turin.