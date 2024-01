Qui est Pau Cubarsí, la nouvelle pépite en défense du FC Barcelone ?

Pau Cubarsí Paredes. Ce nom ne vous dit sûrement pas grand-chose si vous ne suivez pas assidûment les derniers prospects produits par la Masia, le prestigieux centre de formation du FC Barcelone. Le jeune défenseur central espagnol est entré en jeu au retour des vestiaires à la place du Danois Andreas Christensen, victime d’une gêne musculaire mineure lors de la victoire face aux Unionistas à Salamanque (3-1) en 8e de finale de la Coupe du Roi. Pourtant, s’il s’agit là de sa toute première apparition en professionnel sous le maillot blaugrana, celui qui va souffler ses 17 bougies le 22 janvier prochain avait déjà été titulaire en équipe première lors de la dernière échéance de 2023, avec 71 minutes durant le match amical perdu à Dallas face au Club America (2-3).

La suite après cette publicité

Pour sa toute première rencontre en compétition officielle après 11 convocations avec les A, le jeune central a su montrer une solidité intéressante dans sa charnière centrale formée avec Jules Koundé, qu’il sert d’ailleurs sur le deuxième but barcelonais inscrit par le Français, en plus d’une précision notable dans ses distributions (93% de passes réussies), facilitée par un bloc adverse ne pressant pas les premiers relanceurs. Vigilant sur les quelques situations où il a été sollicité, le niveau de l’adversaire (D3 espagnole) ne permet pas vraiment de faire un réel bilan sur le potentiel du joueur, mais sa gestion de la pression et la propreté de sa prestation ne peuvent que présager des signes positifs pour ses premiers pas avec le champion d’Espagne en titre.

À lire

Un indésirable du PSG va s’envoler en Turquie, le Barça galère pour son futur milieu

Un défenseur précoce

Né le 22 janvier 2007 dans le nord de la Catalogne, précisément à Estanyol (au sud-ouest de Gérone), Pau Cubarsí Paredes foule ses premiers pas sur un terrain au Girona FC, qu’il rejoint en 2014 pour faire ses griffes dans les équipes de jeune. Mais sa formation chez les Blanquivermells ne dure que quatre petites années puisqu’une possibilité en or s’offrait à lui. Il rejoint alors le FC Barcelone, club de son idole et légende blaugrana : le champion du monde et double champion d’Europe Carles Puyol. S’il y a bien un mot qui décrit son aventure chez le champion d’Espagne en titre, c’est bien la précocité. Très vite, il est surclassé dans les équipes de jeunes de deux ou même trois années au-dessus. Par ailleurs, il évolue cette saison avec les Juvenil A (U19) avant même d’intégrer le Barça Atlétic en septembre dernier.

La suite après cette publicité

De l’avance, il en a également à l’échelle européenne, puisqu’il participe également à l’UEFA Youth League, lors de laquelle il devient le troisième joueur le plus jeune de l’histoire du Barça dans cette compétition derrière Lamine Yamal, toujours au FCB, et Ilaix Moriba, parti depuis à Leipzig, qui l’a prêté à Valence puis Getafe. Après une année 2023 synonyme d’ascension pour le Catalan entre ses premiers entraînements avec l’équipe première durant le printemps dernier et la signature de son premier contrat professionnel quelques mois plus tard, l’entrée de Cubarsi confirme l’importance que donne le technicien barcelonais à la jeunesse capable de lui apporter de l’imprévisibilité et le sérieux qu’il attend de ses joueurs. A lui de saisir sa chance dans un secteur défensif embourbé dans le doute depuis plusieurs semaines…