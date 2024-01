Coupe du Roi : le Barça se fait peur, mais finit par s’imposer face à l’Unionista

Humilié par le Real Madrid en Supercoupe d’Espagne (1-4), le FC Barcelone espérait passer à autre chose à l’occasion du huitième de finale de Coupe du Roi. Opposés à la modeste formation de troisième division Unionistes Salamanca, les Blaugranas avaient un adversaire idéal pour se relancer. Sauf que le Barça de Xavi est bel et bien malade. Dès la deuxième minute de jeu, Salamanca a mis le feu aux Catalans avec un tir de Mario Losada passé à deux doigts du poteau gauche d’Iñaki Peña. Bousculé d’entrée de jeu, le Barça a timidement réagi avec Marc Guiu (21e), mais a dû concéder l’ouverture du score sur une magnifique reprise de volée signée Varo Gomez (1-0, 31e). Un scénario cauchemar qui a failli virer à la catastrophe si Peña n’avait pas sorti le grand jeu sur une tentative à bout portant de Jorge Rastrojo (43e). Au cœur des critiques, Xavi avait de quoi faire la moue sur le banc de touche.

Heureusement pour lui, Ferran Torres l’a sorti du pétrin juste avant la mi-temps. Sur un corner, l’attaquant espagnol récupère un ballon et en profite pour filer seul en contre-attaque (1-1, 44e). À la pause, le Barça pouvait souffler. Au retour des vestiaires, le Barça peinait à trouver la solution, de quoi agacer Xavi. L’entraîneur catalan a dû attendre la 69e minute pour enfin respirer. Grâce à une frappe surpuissante du droit, Jules Koundé donna l’avantage aux siens (1-2, 69e). Un grand ouf de soulagement pour Xavi et le défenseur français peu épargné par les critiques. Quatre minutes plus tard, les Culés tuaient le match sur un exploit individuel d’Alejandro Baldé (1-3, 73e). Salamanca ne reviendra pas. Le Barça se qualifie pour les quarts de finale.

