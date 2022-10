Cristiano Ronaldo a la villa la plus chère du Portugal

La suite après cette publicité

Cristiano Ronaldo prépare déjà sa retraite. Si son début de saison footballistique est compliqué avec Manchester United (3 buts en 14 matches) et une place de titulaire qui n'est plus assurée depuis l'arrivée de Erik ten Hag, ça ne l'est pas en dehors des terrains. Il vient en effet d'acquérir le bien immobilier le plus cher du Portugal, estimé à 21 millions d'euros, qui s'étendrait sur une surface 2720 mètres carrés.

Une villa située dans la région de Cascais, à Quinta da Marinha, à l'ouest de Lisbonne dans l'un des quartiers résidentiels les plus prisés du pays. Les travaux devraient être terminés à l'été 2023. Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec les Red Devils, l'attaquant star aurait pour projet de s'y installer au terme de sa carrière.

🚨| Cristiano Ronaldo has now begun construction of his new home in Portugal’s Quinta de Marinha. He plans to live here with his partner and children once he retires from professional football.



Work is expected to be completed by summer 2023. pic.twitter.com/MVQgdgySNt