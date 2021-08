Enzo Millot à Stuttgart, ça avance. Les discussions se poursuivent entre le milieu de terrain de 19 ans, Monaco et Stuttgart. De nouveaux échanges sont prévus cette semaine. Les bonnes relations entre l'entourage du joueur et Sven Mislintat, le directeur sportif du VfB, facilitent les négociations.

L'ancien dirigeant de Dortmund et d'Arsenal, qui apprécie le potentiel du joueur, s'est entretenu avec le jeune Monégasque et l'a convaincu de sa capacité à le faire progresser dans un contexte qui favoriserait le plus son évolution. Reste désormais à trouver un accord total.