Un club algérien veut s’offrir Sory Diarra

Ça s’agite pour Sory Diarra. Un top club algérien a récemment manifesté son intérêt pour l’avant-centre malien de 25 ans, actuellement sous contrat avec le FK Haugesund. Une première offre estimée à 80 000 euros a été transmise au club norvégien, mais celle-ci a été refusée par la direction.

Déterminé à conclure le dossier, la formation algérienne ne compte pas en rester là. Une nouvelle proposition revue à la hausse, avoisinant les 120 000 euros, devrait être envoyée en début de semaine afin de convaincre Haugesund de laisser partir le joueur.