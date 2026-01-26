Un club algérien veut s’offrir Sory Diarra
@Maxppp
Ça s’agite pour Sory Diarra. Un top club algérien a récemment manifesté son intérêt pour l’avant-centre malien de 25 ans, actuellement sous contrat avec le FK Haugesund. Une première offre estimée à 80 000 euros a été transmise au club norvégien, mais celle-ci a été refusée par la direction.
La suite après cette publicité
Déterminé à conclure le dossier, la formation algérienne ne compte pas en rester là. Une nouvelle proposition revue à la hausse, avoisinant les 120 000 euros, devrait être envoyée en début de semaine afin de convaincre Haugesund de laisser partir le joueur.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer