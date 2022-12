Mercato PSG : retournement de situation inattendu pour N’Golo Kanté

La suite après cette publicité

«Il est petit, il est gentil, il a bouffé Leo Messi». En 2018, N’Golo Kanté avait eu le droit a un chant à sa gloire, lui qui avait plus que jamais conquis le cœur des supporters de l’équipe de France. Véritable mascotte des Bleus, le milieu de terrain a manqué aux Tricolores quatre ans plus tard au Qatar. Trahi par son corps à plusieurs reprises, il a dû déclarer forfait, la mort dans l’âme. Resté à Londres où il a pu continuer à se retaper physiquement durant la trêve, Kanté devait en parallèle régler la question de son avenir.

En fin de contrat en juin 2023, N’Golo Kanté n’a toujours pas prolongé du côté de Chelsea. Forcément, il a attisé les convoitises de plusieurs écuries ces derniers mois. Le FC Barcelone, qui a des soucis financiers et qui aime recruter des joueurs libres, s’est penché sur son cas. Le Paris Saint-Germain, qui le suit depuis un petit moment maintenant, s’est également manifesté. Plus récemment, c’est Al Nassr qui a tâté le terrain auprès du champion du monde 2018. Une information révélée en exclusivité sur notre site.

Kanté parti pour rester

Mais l’ancien joueur de Leicester n’a toujours pas pris de décision finale. Et alors qu’un départ paraissait être l’option la plus probable, puisque les pensionnaires de Stamford Bridge se posaient des questions au sujet des blessures à répétition du Français, il semblerait que la donne ait changé ces derniers jours. Selon les dernières informations de The Athletic, les Londoniens sont désormais confiants quant à une prolongation du footballeur âgé de 34 ans. Une très mauvaise nouvelle pour Paris comme ses autres prétendants.

Si des progrès positifs sont donc à souligner dans les négociations et qu’un pré-accord contractuel pourrait être trouvé dès le 1er janvier, la formation anglaise travaille toujours activement à trouver un compromis qui leur permettrait de conserver les services d’un joueur considéré parmi les meilleurs au monde lorsqu’il est disponible. Et cela ne devrait pas être pour tout de suite comme l’a avoué Graham Potter le 23 décembre. Le coach a précisé que Kanté ne serait pas de retour avant fin février-début mars. Malgré tout, Chelsea est prêt à continuer son histoire d’amour avec lui.