Vidéo : la première période de l’AC Milan fait péter le crâne des Twittos

C’est une catastrophe pour les fans de l’AC Milan… Après 11 minutes de jeu dans cette demi-finale de Ligue des Champions, les Rossoneri perdent 2-0 contre leur plus grand rival, l’Inter Milan, avec un premier but d’Edin Dzeko sur corner et un face à face gagné de Mkhitaryan contre Maignan. Pour enfoncer le clou, les Rouge et Noir perdent Bennacer sur blessure. De quoi laisser l’imagination des Twittos parler !

