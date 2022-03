Équipe de France : l'OM fabrique à nouveau des internationaux

Ce vendredi soir, à l'Orange Vélodrome de Marseille, l'équipe de France rencontre la Côte d'Ivoire dans un match amical. Ce sera l'un des derniers tours de piste de la bande à Didier Deschamps avant un Mondial au Qatar en fin d'année. Pour cette rencontre, DD a décidé de sélectionner deux Marseillais : Mattéo Guendouzi, le milieu de terrain, et William Saliba le défenseur, en remplacement de Benjamin Pavard forfait pour cause de Covid.

On le sait, l'Olympique de Marseille peut tuer des carrières. A contrario, il peut aussi en faire décoller certaines. Alors, évidemment, Mattéo Guendouzi et William Saliba, tous deux prêtés (le premier avec une option d'achat déjà levée, le second sans) par Arsenal ne sont pas ce qu'on peut appeler des joueurs qui se révèlent réellement. Mais quand même.

Concernant le milieu de terrain, il est certes appelé par deux fois en fin d'année 2019 par Didier Deschamps, mais il n'entre pas en jeu. Il signe à l'Olympique de Marseille lors de l'été 2021. Après un retour chez les Espoirs, il est à nouveau appelé chez les Bleus en septembre 2021 pour les qualifications à la Coupe du Monde, puis la Nations League avant d'honorer sa première cape contre la Finlande, en novembre dernier. Ses prestations à l'Olympique de Marseille n'y sont pas pour rien.

Grande première pour Saliba

D'ailleurs, l'ancien Gunner a évoqué le fait qu'il avait fait un excellent choix en rejoignant l'OM et son entourage avance d'ailleurs que la médiatisation du club phocéen amène forcément un oeil plus aiguisé du sélectionneur français. Tout juste. « Didier le sait, évoluer à l'OM, c'est difficile, il y a beaucoup de pression. Donc forcément, quand un joueur s'épanouit et arrive à se stabiliser dans des performances de haut niveau, ça l'encourage à le sélectionner », nous explique un encadrant des Champions du Monde 2018.

C'est exactement la même chose pour William Saliba. Certes, il n'est pas dans sa meilleure phase de performance, il l'avoue lui-même et certes, il profite du forfait de Pavard, mais ses performances de haute volée avec l'OM cette saison, dans un contexte bouillant, ont joué dans l'esprit d'un Deschamps qui ne manque pourtant pas de solutions pour le poste de défenseur central.

« Je crois aussi que c'est une manifestation de la puissance de l'OM »

Du côté de l'OM, forcément, on est ravi. « Je crois que c'est un exemple, l'arrivée de nouveaux joueurs dans les sélections les plus importantes. Quand cela arrive dans ton pays, c'est encore plus un motif pour être très heureux et très fier du travail accompli. C'est aussi le cas pour Gerson et la sélection brésilienne. Je crois aussi que c'est une manifestation de la puissance de l'OM comme club et une récompense concernant la visibilité du club et du style de jeu », s'est réjoui Pablo Longoria auprès de Foot Mercato, avant de poursuivre.

« C'est une bonne nouvelle de voir un joueur né en 2001 arriver en équipe de France, toujours. Je suis content pour William et je suis content de voir que le travail qu'il abat au quotidien est récompensé. C'est un garçon qui cherche tous les jours à s'améliorer et qui travaille. C'est la chose qui me rend le plus content », a poursuivi le président de l'OM. Nul doute qu'il sera encore plus content si le défenseur honore sa première cape ce vendredi soir, dans son stade et le lendemain de son anniversaire...