Real Madrid : Carlo Ancelotti fait le point sur la blessure de Jude Bellingham

Buteur et passeur décisif lors de la victoire face au Napoli lors de la la 5e journée de la Ligue des champions, le milieu de terrain anglais, Jude Bellingham (20 ans) n’en finit plus d’étonner depuis son arrivée chez les Merengues, avec 15 réalisations et quatre offrandes toutes compétitions confondues. Cependant, la presse madrilène s’inquiétait gravement à son sujet ce vendredi matin, puisque l’international anglais s’est entraîné seul en marge du groupe professionnel, avant de quitter le terrain quelques minutes plus tard.

Sa présence pour la réception de Grenade ce samedi en début de soirée (18h30) semblait alors compromise, mais Carlo Ancelotti a donné une nouvelle très rassurante en conférence de presse. «Demain, Bellingham sera prêt à jouer, il n’a aucun problème. Il a eu une petite gêne à la cheville et nous avons préféré éviter le contact, mais demain il ira bien», a-t-il expliqué. Un soulagement pour le peuple madrilène, déjà confronté à une hécatombe de huit joueurs blessés en ce moment.