Real Madrid : inquiétude autour de Jude Bellingham

Rien ne semble arrêter Jude Bellingham cette saison… si ce n’est son propre corps. Buteur de la tête et passeur décisif pour Joselu lors de la victoire des siens face au Napoli pour le compte de la 5e journée de la Ligue des champions, le milieu de terrain anglais poursuit son début de saison extraordinaire, avec 15 réalisations et quatre offrandes toutes compétitions confondues. Il réussit même à dépasser le meilleur début de saison d’un certain Cristiano Ronaldo sous le maillot de la Casa Blanca, c’est dire le talent qu’il démontre chez les pensionnaires du Santiago-Bernabéu.

Néanmoins, du côté de Valdebebas, le club de la capitale, leader du championnat, est un peu plus inquiet sur la forme physique du joueur de 20 ans. En effet, déjà touché à la cheville en milieu de semaine en C1 avant de terminer la rencontre, l’international des Three Lions (27 sélections, 2 buts) s’est entraîné seul en marge du groupe professionnel avant de quitter le terrain quelques minutes plus tard. Sa présence pour la réception de Grenade ce samedi en début de soirée (18h30) pour le compte de la 15e journée de Liga est donc compromise.