St-Brieuc - PSG : les compositions officielles

Les quarts de finale de la Coupe de France se poursuivent avec le petit poucet Saint-Brieuc, club de National 2, qui accueille le PSG à Rennes au Roazhon Park (coup d’envoi 21h10, un match à suivre sur FM). Après avoir sorti Le Havre, Annecy et Nice, les Briochins s’offrent un match de gala face au PSG à Rennes. Sur huit victoires d’affilée toutes compétitions confondues, Paris, qui a marqué 29 buts sur cette période, est bien entendu le grand favori du soir et vise une 16e Coupe de France.

La suite après cette publicité

Pour cette rencontre, Donnarumma, Lee et Vitinha ont été laissés au repos par Luis Enrique. Safonov débute dans la cage avec une charnière Beraldo-Pacho puisque Marquinhos souffle. Hakimi et Hernandez sont titulaires sur les côtés. Au milieu, Mayulu accompagne Neves et Ruiz alors que devant Kvaratskhelia enchaîne avec Doué et Ramos. Guillaume Allanou, l’entraîneur briochin, enregistre le retour de suspension de Beghin au milieu dans un 5-3-2 avec forcément des joueurs méconnus mais aussi des plus célèbres comme le défenseur Kerbrat, passé par Guingamp, ou encore le gardien L’Hostis, formé à Monaco. Annoncé titulaire, Konan débute sur le banc puisque devant Janno est accompagné de Gomis-Maillard.

Les compositions officielles :

Saint-Brieuc : L’Hostis – Le Marer, Angoua, Kerbrat, Boudin, Diakité – Beghin, Yobé, Zakharyan – Janno, Gomis-Maillard.

La suite après cette publicité

PSG : Safonov – Hakimi, Beraldo, Pacho, Hernandez – Mayulu, Neves, Ruiz – Doué, Ramos, Kvaratskhelia.