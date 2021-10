Didier Drogba juge l'OM version Jorge Sampaoli

Cinquième du classement de Ligue 1, l'Olympique de Marseille réalise un début de saison intéressant. Ce qui n'a pas échappé à une légende du club olympien, un certain Didier Drogba. Interrogé par Téléfoot, l'ancien attaquant ivoirien a donné son ressenti sur cet OM version Jorge Sampaoli.

Et visiblement, le principal protagoniste est sous le charme de la formation marseillaise. « C'est une équipe qui a beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme. Et puis, y'a de la qualité aussi. Puis il y a la renaissance entre guillemets de Dimitri Payet qui retrouve des jambes et prend beaucoup de plaisir, ça se voit, » a ainsi commenté Drogba.