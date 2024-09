LdC : Mbappé ouvre son compteur !

Kylian Mbappé a ouvert son compteur but avec le Real Madrid en Ligue des Champions ! Après une première période très difficile pour le Real Madrid, le début de la deuxième période a été parfaitement exploité. Bien lancé par Tchouameni, Rodrygo a déboulé côté droit avant de servir sur un plateau Mbappé, seul face au but vide.

Kylian Mbappé a permis à son équipe de prendre l’avantage dans un match pas si simple face à Stuttgart. Et le voilà déjà à 5 buts depuis son arrivée (1 but en Supercoupe d’Europe, 3 en Liga et 1 en Ligue des Champions).