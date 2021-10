Zinedine Zidane ne veut pas entraîner MU

La suite après cette publicité

Alors que le sort d'Ole Gunnar Solskjaer semble de plus en plus menacé, les noms des futurs entraîneurs continuent de s'enchaîner dans les médias européens. Et si le Quotidiano Sportivo mentionnait le nom de Zinedine Zidane, l'ancien coach du Real Madrid, avec qui il a remporté trois Ligues des Champions consécutives, ne serait pas intéressé par le poste selon des sources proches d'ESPN.

Le champion du Monde 1998 ne serait pas prêt à diriger les Red Devils, dans une pente descendante en Premier League, avec trois défaites sur les quatre derniers matches. En effet, le technicien de 49 ans attendrait la bonne opportunité pour reprendre du service. Le média anglophone ajoute qu'il n'est pas la seule personne observée par la direction mancunienne pour remonter les joueurs, qui n'auraient plus confiance en l'entraîneur norvégien.