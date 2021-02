Bordeaux : l'attente est grande autour d'Hatem Ben Arfa

La suite après cette publicité

Hatem Ben Arfa réalise une année 2021 poussive. Revenu de blessure le 24 janvier dernier contre Angers, le milieu offensif des Girondins de Bordeaux peine à retrouver le niveau affiché avant son absence. Un constat qui a sauté aux yeux dimanche dernier notamment lors du nul des Bordelais face à l'OM (0-0). Interrogé en conférence de presse sur la baisse de régime de Ben Arfa, Ghislain Printant a tendu la main à l'ancien Parisien mais s'est également montré exigeant envers l'intéressé.

« Hatem est conscient de ses performances. Nous, on en attend encore plus. On va tout faire pour qu’il retrouve sa fluidité d’avant sa blessure. On sait qu’il va répondre présent et qu’on retrouvera une force collective performante et grâce à son aisance technique, retrouver ce qu’il nous manque au niveau offensif, » a ainsi commenté l'adjoint de Jean-Louis Gasset. De son côté, Hatem Ben Arfa espère bien briller face à Nîmes dimanche et faire taire les critiques...