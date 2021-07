JO, EdF : la réaction cinglante d'André-Pierre Gignac

La suite après cette publicité

Ce jeudi, l’équipe de France U23 faisait son entrée en lice dans le tournoi masculin de football des Jeux Olympiques de Tokyo. Une première face au Mexique qui s’est soldée par une cuisante défaite 4 buts à 1. Forcément, il y avait beaucoup de déception dans le camp tricolore après cette grosse déconvenue. Et si certains tentent d’atténuer cette claque en rappelant les difficultés rencontrées par Sylvain Ripoll pour constituer son groupe, André-Pierre Gignac (35 ans) n’a pas cherché d’excuse. L’attaquant des Tigres s’est d’ailleurs montré assez cash dans sa réaction d’après-match.

« C'est plus que mérité, il faut dire ce qui est. Ils ont mis de tout dans leur panier et on a mis un peu trop rien. Je pense qu'on a la chance de ne pas repartir avec cinq ou six buts. On a manqué d'expérience, de concentration, d'agressivité, de tout. Il va falloir qu'on se remette la tête à l'endroit pour se qualifier, car je n'ai pas envie de rentrer en France après le troisième match. (…) Ça y est, on est entrés dans la compétition et ça va être compliqué, car on a des matches tous les trois jours, mais il faut trouver la solution », a-t-il déclaré dans des propos relayés par L’Équipe.