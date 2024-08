Cristiano Ronaldo se fait détruire en Arabie saoudite !

Nouvelle déconvenue pour Al-Nassr et Cristiano Ronaldo samedi. Une défaite face à Al-Hilal en Supercoupe d’Arabie saoudite qui fait beaucoup parler, au sein du pays arabe mais aussi à l’international, et sur les réseaux sociaux en particulier. Effectivement, le Portugais n’a pas vraiment eu un comportement exemplaire avec ses partenaires pendant ce match pour le titre.

Frustré par la performance de ses coéquipiers, « CR7 » a mimé plusieurs gestes pour leur signifier qu’ils n’étaient pas au niveau. Il a notamment fait un geste, qu’il a répété à plusieurs fois, pour montrer que ses coéquipiers s’endormaient. Il a même mimé un geste encore plus explicite et grossier pour faire comprendre qu’ils se déféquaient dessus. Puis, à la fin du match, il a refusé de monter sur le podium pour récupérer sa médaille. Des gestes déplacés qui passent mal, logiquement.

Il est critiqué de partout

Mohamed Al-Daiya, ancien international saoudien et légende d’Al-Hilal, a ainsi chargé le Lusitanien après le match. « L’institution reste plus grande et plus importante, je pense que ce que Ronaldo a fait, c’est un manque de respect pour le club. Le leader est censé être un modèle pour ses coéquipiers quand il perd, alors pourquoi Ronaldo apparaît-il uniquement quand il gagne ?. Ce que Ronaldo a fait était mal, il n’a pas respecté le sponsor du match ni la Fédération saoudienne de football », a-t-il lancé.

« Comportement « étrange » de Ronaldo avec ses coéquipiers en marge de la défaite d’Al Nasr contre Al Hilal », titre pour sa part CNN Arabia. Célèbre consultant en Arabie saoudite, Adel Al-Melhem s’est même aventuré à un pronostic : « j’ai le sentiment que Ronaldo ne jouera pas en Arabie saoudite la saison prochaine ». Fahad Al-Roqi, autre journaliste assez réputé, s’en est pris au Portugais sur les réseaux sociaux : « qui es-tu pour rater la remise des médailles ?». Bonne ambiance…