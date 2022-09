OM - Rennes : Mattéo Guendouzi revient sur sa performance

Tenu en échec sur sa pelouse face au Stade Rennais (1-1), l'Olympique de Marseille a perdu des points et pourrait voir le PSG et Lens passer devant en cas de victoire en cette fin de journée. Un match nul auquel a réagi Matteo Guendouzi, buteur contre et en faveur de son équipe.

«J'étais soulagé, c'était un but important qui m'a donné beaucoup d'énergie. On aurait pu en mettre un deuxième, malheureusement, on s'en sort avec ce résultat. La première mi-temps, on n'était pas dedans, Adrien Truffert était toujours tout seul, Martin Terrier et Benjamin Bourigeaud étaient toujours sur Jonathan Clauss. Leur jeu nous a mis en difficulté. En fin de match, on a tourné le scénario en notre faveur, car on a discuté à la pause, je pense qu'on aurait pu gagner», a-t-il déclaré après la rencontre sur Prime Video.